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Военное обозрение

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Самоходный миномёт M1129 MCV-B на базе Stryker

Самоходный миномёт M1129 MCV-B на базе Stryker

На вооружении армии США состоит семейство бронетехники Stryker. Вместе с другими образцами в его состав входит самоходный миномёт M1129 MCV-B, предназначенный для огневой поддержки подразделений.

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