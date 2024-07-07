Сборную Франции покинули Надир Ифи и Джейлен Хорд

Тренировочный лагерь сборной покинули Надир Ифи («Париж») и Джейлен Хорд («Хапоэль Тель-Авив»). С учетом получившего травму Венсана Пуарье («Реал»), в сборной остались 14 баскетболистов: Руди Гобер («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Эван Фурнье («Детройт»), Николя Батюм («Филадельфия»), Билаль Кулибали («Вашингтон»), Франк Ниликина («Шарлотт»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Эли Окобо, Мэттью Стразель (оба – «Монако»), Исайя Кординье («Виртус»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Тео Маледон («Су-Фолс»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»).
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