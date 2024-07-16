Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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По приказу гитлеровца Фон Эрдмансдорфа расстреляли 125 советских граждан

По приказу гитлеровца Фон Эрдмансдорфа расстреляли 125 советских граждан

Во время Великой Отечественной войны генерал-майор германской армии и военный комендант города Могилев Готтфрид фон Эрдмансдорф лично отдал приказ расстрелять от 120 до 125 советских граждан за якобы их связи с партизанами.

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