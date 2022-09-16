Daily Storm

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Папа римский Франциск назвал «морально допустимым» поставку оружия Украине

Папа римский Франциск назвал «морально допустимым» поставку оружия Украине

В то же время понтифик отметил, что отправка оружия аморальна, если за ней кроется желание спровоцировать еще больший конфликтПапа римский Франциск заявил, что поставка оружия Украине может быть морально оправдана, если речь идет о защите Родины.

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