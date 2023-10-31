На Сахалине семейная пара подозревается в покушении на сбыт «синтетики»

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 36-летний местный житель, который совместно со своей 34-летней сожительницей, занимались сбытом наркотиков синтетический группы.