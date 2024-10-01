Более 70 объектов образования планируется построить по проектам КРТ в границах транспортного каркаса столицы

Около станций Московского центрального кольца (МЦК), Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московских центральных диаметров (МЦД) по проектам комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить более 70 новых объектов образования.
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