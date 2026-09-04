Иркутск подключает московскую «Тройку» для оплаты проезда в маршрутках

С 3 сентября в Иркутске стартовал необычный эксперимент: пассажиры автобусов компании «БайкалАвтоТранс» смогут оплачивать проезд московской картой «Тройка» — той самой, что уже много лет служит основным платёжным инструментом столичного метро и наземного транспорта.
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