Оксана разговаривала по телефону как вдруг в дверь постучали. Она подумала, что дети с вернулись с прогулки, поэтому не спрашивая тут же открыла дверь.
Ты пять лет назад ушёл из дома за хлебом!
Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Все это сказки. Мечта женщины, что бросивший муж вернется, а у нее все в шоколаде, и новый муж при виде которого бывший ретируется, и ребенок, и дом полная чаша, а изменщик будет локти кусать. Мужик уехал в соседнюю деревню, а его признали без вести пропавшим. Участковые только самогон пьют или работают? Дети орут до года, пять он пропадал, Ну, возьмем еще три, которые он ездил в гости в соседнюю деревню. 9 лет. В четвертом классе учатся в 10. Эту хрень публикуйте на женских форумах. Там слюни мимишные пускайте.
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11 час.
Элина Морозова
Ага. Деревня деревней)))
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10 час.
Майя Maja
Ничего личного. НО вы изначально уже - мимишный зайка. Это вот ваша жизнь)) Как же вам повезло.
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1 час.
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