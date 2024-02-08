Ты пять лет назад ушёл из дома за хлебом!

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Все это сказки. Мечта женщины, что бросивший муж вернется, а у нее все в шоколаде, и новый муж при виде которого бывший ретируется, и ребенок, и дом полная чаша, а изменщик будет локти кусать. Мужик уехал в соседнюю деревню, а его признали без вести пропавшим. Участковые только самогон пьют или работают? Дети орут до года, пять он пропадал, Ну, возьмем еще три, которые он ездил в гости в соседнюю деревню. 9 лет. В четвертом классе учатся в 10. Эту хрень публикуйте на женских форумах. Там слюни мимишные пускайте.