Боец ВС РФ: ВСУ убивают более 80% личного состава, пытающегося сдаться

Военнослужащие ВСУ убивают более 80% своего личного состава, который пытается сдаться в плен. Об этом рассказал в беседе с информационным агентством ТАСС штурмовик из 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.
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