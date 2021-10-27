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Прибыль Оператора газотранспортной системы Украины за девять месяцев упала в 3,6 раза

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" (ОГТСУ) за девять месяцев текущего года упала в 3,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 5,8 млрд гривен ($220 млн).

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