Пресс-секретарь Навального подтвердила смерть политика

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) подтвердила смерть политика. По ее словам, в официальном уведомлении, выданном матери Алексея, говорится, что его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени.