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Царьград

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Трамп подумает насчёт Patriot для Украины. Но есть нюанс. На что может рассчитывать Зеленский?

Трамп подумает насчёт Patriot для Украины. Но есть нюанс. На что может рассчитывать Зеленский?

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет Patriot, но с важной оговоркой - речь идёт о менее современной версии.

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