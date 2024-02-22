Банк России отозвал лицензию у «Киви банка» Елена Галицкая21 февраля стал чрезвычайным днем для финансовой сферы России, поскольку Банк России принял решение отозвать лицензию у «Киви банка», о чем было официально объявлено через пресс-службу Центрального банка, сообщают журналисты сайта ftimes.