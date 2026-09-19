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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мальдини забил 3 победных гола подряд за «Кальяри». Форвард ранее попал в ДТП

Даниэль Мальдини принес победу « Кальяри » в матче 5-го тура Серии А против « Удинезе » (1:0).  24-летний нападающий забил победный гол в третьем матче подряд.

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