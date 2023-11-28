Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов принял участие в обсуждении «прокурорской повестки»

В здании Правительства Оренбургской области под председательством Губернатора и прокурора региона прошло совещание по вопросам, изложенным в обращениях, находящихся на особом контроле Генерального прокурора после его визита в регион.
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