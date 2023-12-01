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Врач Шамалов назвал шесть причин, из-за которых может развиться инсульт

Врач Шамалов назвал шесть причин, из-за которых может развиться инсульт

Инсульт является одним из наиболее распространенных в России неврологических заболеваний, заявил директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов в беседе с газетой «Известия».

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