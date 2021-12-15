Происшествия

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В Приморье полицейские изъяли из незаконного оборота около двух тонн немаркированных морепродуктов

В Приморье полицейские изъяли из незаконного оборота около двух тонн немаркированных морепродуктов

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску изъяли из незаконного оборота около двух тонн морепродуктов.

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