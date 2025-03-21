Квалификация ЧМ-2026. Англия сыграет с Албанией, Польша примет Литву

В 1-м туре сборная Англии примет Албанию, Польша сыграет дома с Литвой. Квалификация ЧМ-2026 Европа 1-й тур Кипр – Сан-Марино Дата проведения 21 марта, 20:00, «АЕК-Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Румыния – Босния и Герцеговина Дата проведения 21 марта, 22:45, «Национальный стадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты Англия – Албания Дата проведения 21 марта, 22:45, «Уэмбли» превью матча онлайн статистика коэффициенты Мальта – Финляндия Дата проведения 21 марта, 22:45, «Национальный стадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты Польша – Литва Дата проведения 21 марта, 22:45, «Национальный стадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты Андорра – Латвия Дата проведения 21 марта, 22:45, «Эстади Насьональ» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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