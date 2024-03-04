В Донецке мужчина пострадал при подрыве мины «Лепесток»

Житель Донецка получил травмы в результате подрыва противопехотной фугасной мины (ПФМ) «Лепесток». Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в понедельник, 4 марта.