Власти Азербайджана запланировали в течение трех лет вернуть в Нагорный Карабах свыше 30 тысяч семей.
Азербайджан запланировал за три года вернуть в Карабах свыше 30 тысяч семей
Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Не претендую на строгий объектив, но вообще не знаю ни одного азербайджанца не знающего в совершенстве русский язык. А вот армян таковых знаю кучу. Причем у меня статистика ещё с времен СССР. Более того, это только в Армении русские школы закрывали, у айзеров, они как были, так и сейчас все. ))))
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7 час.
Зоя Копань
Вот пусть заманивает пряниками своих азербайджанцев из России, баба с возу, кобыле легче!
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6 час.
Владимир Терентьев
Да, при СССР нормальные были, а сейчас другое поколение, отравленное западной пропагандой...
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4 час.
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