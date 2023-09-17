Аргументы недели

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Азербайджан запланировал за три года вернуть в Карабах свыше 30 тысяч семей

Азербайджан запланировал за три года вернуть в Карабах свыше 30 тысяч семей

Власти Азербайджана запланировали в течение трех лет вернуть в Нагорный Карабах свыше 30 тысяч семей.

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Не претендую на строгий объектив, но вообще не знаю ни одного азербайджанца не знающего в  совершенстве русский язык. А вот армян таковых знаю кучу.  Причем у меня статистика ещё с времен СССР. Более того, это только в Армении русские школы закрывали, у айзеров, они как были, так и сейчас все. ))))
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7 час.
Зоя Копань
Вот пусть заманивает пряниками своих азербайджанцев из России, баба с возу, кобыле легче!
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6 час.
Владимир Терентьев
Да, при СССР нормальные были, а сейчас другое поколение, отравленное западной пропагандой...
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4 час.

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