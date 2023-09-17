Азербайджан запланировал за три года вернуть в Карабах свыше 30 тысяч семей

И тут не скажу Не скажу

Не претендую на строгий объектив, но вообще не знаю ни одного азербайджанца не знающего в совершенстве русский язык. А вот армян таковых знаю кучу. Причем у меня статистика ещё с времен СССР. Более того, это только в Армении русские школы закрывали, у айзеров, они как были, так и сейчас все. ))))