В Крыму задержаны трое агентов военной разведки Киева

По информации Федеральной службы безопасности России, на территории Республики Крым и города Севастополя были задержаны три человека, подозреваемые в агентурной деятельности в пользу украинской военной разведки, сообщает РИА Новости.
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