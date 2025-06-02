Удара возмездия по Киеву в ночь на понедельник нанесено не было, несмотря на признание Зеленским и СБУ атаки на ядерную триаду России

Разбор завалов после обрушения автомобильного путепровода на железную дорогу в Брянской области Российские войска не стали наносить «удар возмездия» по Киеву после того, как СБУ взяла на себя ответственность за атаки на российские аэродромы стратегической авиации.
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