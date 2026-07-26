Россия приняла решение по Армении: Всё начнётся завтра

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Sergey Ivanov

А мне вот армяшек почему- то не жаль. Совсем. Брезгливость они начали вызывать уже тогда, когда пытались запрячь нас для решения проблемы Нагорного Карабаха. Оно бы и понятно, но отвращение вызывает то, что сами армяшки палец о палец не ударили для того, чтобы отстоять свою, как они считают, землю. За них должны воевать русские! Это их глубокое убеждение! Это русские ДОЛЖНЫ воевать для Армении. Завоевывать новые земли- ну, или защищать те, что есть. А сами армяне русским ничего не должны! А что Россия? А Россия продолжает зачем- то играть в поддавки! Поддерживает убыточные для нас торговые отношения. Дает скидки соседям и даже не соседям на газ, электричество... ЗАЧЕМ? Ведь понятно давно: Никакие они нам не «братья»! Это те Братья, которые не моргнув глазом предадут нас, как только почуют выгоду! У нас есть только один брат (точнее, сестра)- Белоруссия! Как бы ни поливали помоями Батьку наши идиот- патриоты. Так зачем все это нам? Зачем мы содержим Армению, с которой, кстати, у нас даже нет общей границы. Зачем держим там наш гарнизон. Зачем гладим по головке и даем скидки... И еще много таких вот «зачем»... Похоже, наш ВсенародноИзбранный не может никак понять, что мир изменился и что построить заново СССР-2 — утопия. Если не сказать- глупость. Может, все- таки займемся собой? Своими проблемами. Ей- богу, толку от этого будет больше! Что, армяшки могут продаться Турции- стране НАТО? Ах, какой ужас! А по мне, пусть продают себя кому угодно. Но если Россия, наконец, займется собой и своей экономикой- то нам плевать будет на то, что какая- то там Армения (или другой дармоед- Абхазия) вступила в НАТО! Мы сможем построить такую мощную экономику и такие вооруженные силы- что любое НАТО будет шарахаться от России! Может, вот так- то лучше?