Мировое обозрение

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Аббас Джума подвел итоги 60 дней военной спецоперации ВС России на Украине

Аббас Джума подвел итоги 60 дней военной спецоперации ВС России на Украине

Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги двух месяцев российской спецоперации, которая продолжается на Украине с 24 февраля 2022 года.

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