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Царьград

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Таймазова завоевала вторую бронзу для России на ЧМ по дзюдо

Таймазова завоевала вторую бронзу для России на ЧМ по дзюдо

Русская дзюдоистка Мадина Таймазова из категории до 70 кг завоевала бронзу на Чемпионате мира по дзюдо в Баку.

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