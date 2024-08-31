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Бастрыкин взял под контроль историю о нападении учительницы на школьника в станице Новорождественской

Бастрыкин взял под контроль историю о нападении учительницы на школьника в станице Новорождественской

По информации СМИ, от рук педагога могли пострадать несколько детей.Учительница школы в станице Новорождественской Тихорецкого района в мае ударила восьмилетнего школьника книгой по голове за ошибки при выполнении задания.

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