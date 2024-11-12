Таиланд получил приглашение стать страной-партнером БРИКС

Таиланд получил официальное приглашение стать страной-партнером организации БРИКС. Об этом сообщил высокопоставленный дипломатический источник, указав, что данное решение было принято на фоне недавних предложений другим государствам.
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