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Таиланд получил приглашение стать страной-партнером БРИКС

Таиланд получил приглашение стать страной-партнером БРИКС

Таиланд получил официальное приглашение стать страной-партнером организации БРИКС. Об этом сообщил высокопоставленный дипломатический источник, указав, что данное решение было принято на фоне недавних предложений другим государствам.

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