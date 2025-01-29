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США приостановят помощь на $70 млрд: миссии увольняют сотрудников по миру

США приостановят помощь на $70 млрд: миссии увольняют сотрудников по миру

Соединенные Штаты приостановили иностранную помощь, что затронуло десятки тысяч работников. Государственный секретарь Марко Рубио объявил о 90-дневной приостановке программ, включая помощь Украине, Тайваню и Иордании, за исключением Израиля и Египта.

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