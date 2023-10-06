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Доллар превысил отметку в 101 рубль впервые с 14 августа

Доллар превысил отметку в 101 рубль впервые с 14 августа

Курс доллара поднялся до отметки в 101 рубль. Эту планку валюта преодолела впервые с 14 августа, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич Савенков
&quot;Песков призвал россиян перестать чувствовать зависимость от курса доллара и напомнил, что они живут в рублевой зоне. Он добавил, что государство и ЦБ обеспечивают макроэкономическую стабильность в стране.&quot; А почему тогда с повышением курса в магазинах всё дорожает? Магия какая то!
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