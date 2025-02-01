ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители

Минобороны сообщило о ракетном ударе ВСУ по зданию школы-интерната в Судже 1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области.
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