"Сжигали людей быстрее, чем находили новых": трагедия в элитных войсках США

Подразделение кибервойн Вооруженных сил США самым пристальным образом изучает необычную серию самоубийств среди личного состава, совершенных в течение месяца этим летом, сообщают правительственные чиновники и другие осведомленные источники.
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