Четверо из Дагестана получили 8 лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы

В Минераловодском городском суде Ставропольского края вынесен приговор четырём жителям Дагестана. Они осуждены на восемь лет колонии за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, где был нанесён ущерб на 24 млн рублей.
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