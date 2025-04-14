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Четверо из Дагестана получили 8 лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Четверо из Дагестана получили 8 лет за беспорядки в аэропорту Махачкалы

В Минераловодском городском суде Ставропольского края вынесен приговор четырём жителям Дагестана. Они осуждены на восемь лет колонии за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, где был нанесён ущерб на 24 млн рублей.

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