Заявления главы Минфина отчего-то идут вразрез с реальными ощущениями многих миллионов россиян Андрей Захарченко На фото: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер РФ Александр Новак (слева направо) на заседании правительства РФ в Доме правительства РФ.
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