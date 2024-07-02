TEXOL открывает новое производство грузовых вагонов в Казахстане

1 июля состоялся выпуск первого грузового вагона, произведенного в г. Атырау, Казахстан. На данном этапе в новом цехе Атырауского Вагоностроительного Завода (входит в группу компаний TEXOL) произведены для последующей сертификации первые полувагоны и платформы с осевой нагрузкой 23,5 тс.
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