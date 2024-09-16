Что известно о втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа?

Злоумышленника уже задержали. Им оказался проукраинский сторонник Демпартии США Американские СМИ сообщили о втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое произошло 15 сентября 2024 года.
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