Что известно о русском моряке, который попал в плен к иранским военным

Тимофей Колчанов оказался единственным русским на корабле израильского миллиардера Офера.Русский моряк Тимофей Колчанов вместе с экипажем попал в плен к иранским военным на контейнеровозе Aries, принадлежащем израильскому миллиардеру Эялу Оферу.
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