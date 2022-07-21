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Игру квиддич переименуют в квадбол из-за критики в адрес Джоан Роулинг

Игру квиддич переименуют в квадбол из-за критики в адрес Джоан Роулинг

Игру квиддич, которая была вдохновлена романами британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, официально переименуют в квадбол.

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