Игру квиддич переименуют в квадбол из-за критики в адрес Джоан Роулинг

Игру квиддич, которая была вдохновлена романами британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, официально переименуют в квадбол.
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