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СФ одобрил закон об ответственности за нарушение правил по обращению с навозом

СФ одобрил закон об ответственности за нарушение правил по обращению с навозом

За неправильное обращение с побочными отходами животноводства теперь предусмотрены штрафы до 600 тысяч рублейВ России появится ответственность за неправильное обращение с побочными отходами животноводства.

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