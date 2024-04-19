СФ одобрил закон об ответственности за нарушение правил по обращению с навозом

За неправильное обращение с побочными отходами животноводства теперь предусмотрены штрафы до 600 тысяч рублейВ России появится ответственность за неправильное обращение с побочными отходами животноводства.
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