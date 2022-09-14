В Республике Алтай для учащихся полицейских кадетских классов проведен классный час

1 сентября в Кош-Агачской средней школе имени Л.И. Тюковой состоялось открытие двух кадетских классов по направлению МВД, в которых обучается 36 детей.
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