Она всегда знала, что её стезя – помогать людям. Спасать. Долго обучаясь в разных учебных заведениях и на курсах, повышая свою квалификацию, Мария наконец-то стала тем, кем должна была – семейным психологом.
Не спасла...к счастью - история одной любви
Комментарии
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Геннадий Свешников
Интересная история-однако,17 лет,словно куриный бульон,наваристый,жирный и всё в унитаз❗С праздником-значить есть семейное счастье⁉️Хорошо когда их много,меня поздравили девочки,правда чуть грустно-быть вдовою,но всегда приятно когда о тебе помнят потомки❗👍🌹🌹🌹🌹🌹❤️💋🙏
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