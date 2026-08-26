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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин об Овечкине на матчах футбольного «Динамо»: «Вы же видели, как Саша болеет. Всегда сидит, всегда показывает, болельщики рады. Мы всегда его ждем»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что футболисты бело-голубых всегда ждут, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетит их матчи.

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