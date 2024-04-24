В Тверской области пройдут семейные фестивали и форумы

23 апреля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Приняты решения, касающиеся строительства и содержания новых объектов здравоохранения, образования и спорта, а также обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся школ из семей, нуждающихся в поддержке.