Спонсоры убийств: Антонов уличил США в нежелании завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит официальный Telegram-канал диппредставительства.
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