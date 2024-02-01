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Спонсоры убийств: Антонов уличил США в нежелании завершить конфликт на Украине

Спонсоры убийств: Антонов уличил США в нежелании завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит официальный Telegram-канал диппредставительства.

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