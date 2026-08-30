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Пятый канал

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Михаил Ефремов не спешит возвращаться в кино

Михаил Ефремов не спешит возвращаться в кино

Заслуженный артист России Михаил Ефремов пока не планирует возвращаться в кино и сосредоточился на работе в театре «Мастерская 12» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

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