Лепс назвал российских артистов, которые смогли бы исполнить его песни

Лепс назвал двух исполнителей, которые смогли бы исполнить «Рюмку водки на столе» Народный артист России Григорий Лепс перечислил российских исполнителей, которые могли бы перепеть его хит «Рюмка водки на столе».
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