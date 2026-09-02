Депутат Камнев посоветовал не шутить при переводах из-за доступа Росфинмониторинга к СБП

В Госдуме призвали граждан отказаться от шуточных комментариев при переводах друзьям. Система может автоматически заблокировать счет, приняв личный платеж за коммерческую деятельность.
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