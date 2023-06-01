Сестра Ким Чен Ына выступила в защиту КНДР после запуска спутника

Северная Корея имеет такое же право запускать спутники, как и все другие страны, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, сообщает 1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).