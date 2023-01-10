Гипергамия: за каких мужчин хотят замуж девушки? Мнение психолога

Гипергамия — это механизм выбора брачного партнера у женщин, который основывается на социальном статусе мужчины, его положении в иерархии общества, доступе к финансовым и иным ресурсам, статусе, а также уровне интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии