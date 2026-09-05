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Сайт города Караганды

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Карагандинский зоопарк стал домом для раненого краснокнижного курганника

Карагандинский зоопарк стал домом для раненого краснокнижного курганника

Краснокнижный курганник, пострадавший на нефтяном месторождении в Мангистауской области, теперь живёт в Карагандинском зоопарке.

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