Новый Mercedes-AMG GT стал быстрее и практичнее

Mercedes снял завесу с долгожданного второго поколения AMG GT на автомобильной неделе в Монтерее. Конкурент Porsche 911 из Аффальтербаха придерживается эволюционного подхода к стилю, но обеспечивает повышенный комфорт, перейдя к компоновке 2+2.