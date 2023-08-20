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Новый Mercedes-AMG GT стал быстрее и практичнее

Mercedes снял завесу с долгожданного второго поколения AMG GT на автомобильной неделе в Монтерее. Конкурент Porsche 911 из Аффальтербаха придерживается эволюционного подхода к стилю, но обеспечивает повышенный комфорт, перейдя к компоновке 2+2.

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